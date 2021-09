A Rovereto la piazza lungo il Leno la “costruiscono” i cittadini

ROVERETO. Volete contribuire a “costruire” la nuova Piazza dei Caduti sul Lavoro, lungo il Leno a Rovereto? Allora leggete qui.

Sabato 18 settembre alla Chiesa di S. Osvaldo nel quartiere di Santa Maria, a partire dalle ore 10, si rinnova l'appuntamento con il laboratorio di progettazione collaborativa per dare un nuovo volto a Piazzale Caduti sul lavoro.

Un percorso, ora arrivato al quarto appuntamento, avviato su incarico del Comune di Rovereto nell'ambito del Festival Osvaldo in collaborazione con il Collettivo Campomarzio: tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a dare un proprio contributo per poter ridisegnare lo spazio urbano, attraverso una vera e propria condivisione delle idee.

La giornata di sabato prevede due momenti: durante la mattina verrà organizzato con il gruppo di lavoro un percorso sui desideri e le aspirazioni per far emergere ed approfondire assieme le funzioni possibili e le strategie per la Piazza. Sarà anche occasione per rivedere i progetti e le azioni che sono stati sviluppati negli anni sul quartiere. Nel pomeriggio si svolgerà il laboratorio di progetto con l’obiettivo di sviluppare una bozza preliminare di intervento ed elaborare una mappa di funzioni condivise.

Il Collettivo Campomarzio, del quale sono impegnati in questo progetto tre architetti e da una sociologa, si occuperà poi di mediare tra le diverse proposte e di fare una sintesi che si trasformerà in un preliminare.

Insieme a coloro che hanno partecipato a questa fase, verrà poi individuata una ulteriore data per vedere la forma presa e valutare come proseguire. Si tratta di una azione innovativa che coinvolge direttamente la cittadinanza nell'immaginare la propria città di domani e l'invito da parte dell'amministrazione è quello di partecipare per poter condividere la rinascita di un nuovo spazio della città.