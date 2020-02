Rivive il concilio di Trento con più di 130 vescovi

TRENTO. Nuova tappa questo fine settimana del ricco calendario di iniziative per ricordare i cento anni dalla nascita della fondatrice del movimento dei focolari, Chiara Lubich. In questi giorni 137 vescovi e 7 cardinali provenienti dai cinque continenti si sono dati appuntamento a Trento per il convegno internazionale dal titolo «Un carisma al servizio della Chiesa e dell'umanità a cento anni dalla nascita della serva di Dio, Chiara Lubich». Dopo la santa messa in cattedrale, presieduta dal cardinale Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij ed aperta dal saluto dell'Arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi, i vescovi ed un folto pubblico si sono trasferiti nella Palazzo della Provincia dove sono stati accolti dal presidente del Consiglio provinciale, dal vicepresidente della giunta provinciale e dal sindaco del capoluogo. Il cardinale, nella sua omelia, ha spronato i presenti ad essere sale e luce per il mondo: «Basta poco sale per dar gusto al nostro cibo - ha osservato -. Questo sale che dà gusto alla nostra vita e che preserva la convivenza umana da tanti mali, è il Vangelo, vissuto sine glossa, nella sua semplicità e nella sua radicalità». «La nostra comunità cristiana vi accoglie con gioia mentre fa memoria di questa sua figlia, Chiara Lubich - ha affermato Tisi - a cui lo Spirito Santo ha affidato il carisma dell'unità, suscitando in lei la straordinaria avventura di spingerlo fino ai confini del mondo».

Nel pomeriggio di sabato 8 febbraio, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, i cardinali e i vescovi si sono seduti in circolo. Si sono disposti come avevano fatto – quasi 500 anni fa – i protagonisti del Concilio di Trento. Il riferimento non è casuale: infatti in Chiesa ieri alcuni attori hanno fatto rivivere la storia proprio del Concilio.