Dramma a Riva, all’età di 47 anni si è spento Mirko Deon

RIVA. Un malore improvviso e imprevedibile lo ha colto nel pieno di una giornata che avrebbe dovuto essere di lavoro e spensieratezza e invece si è tramutata in tragedia. Il malore che lo aveva colpito qualche giorno fa, costringendo i soccorritori a disporre il ricovero d’urgenza al Santa Chiara per sottoporsi alle cure dei medici del nosocomio trentino, alla fine non gli ha lasciato scampo: è morto nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 marzo, in un letto dell’ospedale trentino, il rivano Mirko Deon.

Se ne è andato all’età di 47 anni, dopo una vita tutt’altro che semplice ma che finalmente aveva imboccato la via giusta, con l’aiuto di mamma Carmen e papà Bruno, coppia notissima e amata in tutta Riva. Per loro una tragedia immane che va ad aggiungersi a quella gigantesca vissuta appena tre anni fa, per la morte dell’altro figlio, Michele, che da guerriero aveva combattuto la sua battaglia contro la distrofia muscolare, diventando un simbolo della lotta a questo male.

Per i due genitori è una tragedia che si aggiunge a tragedia, sono lacrime che si aggiungono alle troppe già versate.

La comunità di Riva intera si stringe intorno a loro in un abbraccio colmo di tristezza e affetto.