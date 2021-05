Covid, prima dose di vaccino anche per la sindaca di Riva

RIVA. Anche la sindaca di Riva Cristina Santi, come è già avvenuto per molti suoi colleghi politici e amministratori (ad esempio, in Alto Adige al presidente della Provincia Kompatscher), si è sottoposta a vaccinazione anti Covid.

La sindaca ha ricevuto la sua somministrazione nella mattinata di venerdì 14 maggio, proprio nelle ore in cui è arrivato in Trentino il commissario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo, proprio per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale.

«Succede che in questi tempi di pandemia molti amministratori spesso si mettano a criticare i cittadini – è il commento della sindaca di Riva – io non sono affatto d'accordo: compito di chi amministra non è criticare la gente, ma lavorare per la gente, per prima cosa dando l'esempio. Stamattina, ovviamente aspettando il mio turno, ho ricevuto la prima dose della vaccinazione contro il Covid. Non critico e non giudico nessuno, ripeto. Però credo fortemente che vaccinarsi sia utile e giusto, per se stessi e per gli altri. Invito perciò tutte e tutti a farlo e ad avere fiducia nella scienza, perché i vaccini ci stanno dando una grande mano, basta vedere i numeri! Buona vaccinazione! Forza che questa guerra alla fine la stiamo vincendo noi! Grazie a tutte e tutti per l'impegno!». GL.M.