Rimborsi irregolari per i viaggi a Trento: si dimette la consigliera Svp Jasmin Ladurner

BOLZANO. La consigliera provinciale della Svp Jasmin Ladurner si è dimessa per irregolarità nel rimborso spese.

La 28enne avrebbe indicato quattro trasferte a Trento che in realtà non avrebbe effettuato con la propria macchina.

Le dimissioni - annuncia il partito - sono avvenute in accordo con il segretario Svp Philipp Achammer.

Questo passo - prosegue la nota - "è stato inevitabile per un comportamento errato. Ladurner merita rispetto per essersi assunta la responsabilità con le dimissioni tempestive. Ringraziamo Ladurner per il lavoro svolto in questi tre anni in consiglio provinciale di Bolzano", conclude la nota. (ANSA). WA