Riconosciuto il corpo ritrovato nel lago di Santa Giustina: è Fausto Iob, il custode dell’orso di San Romedio

CLES. E’ stato riconosciuto dai familiari, il corpo del sessantenne ritrovato privo di vita nel lago di Santa Giustina, nel pomeriggio di oggi, domenica 5 giugno.

L’uomo era scomparso venerdì; a quanto sembra era impegnato in alcuni lavori nel bosco e i carabinieri avrebbero trovato l’auto di servizio nei paraggi.

Le forze dell’ordine stanno indagando per fare luce sulle cause della morte, nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella del malore che avrebbe fatto cadere l’uomo in acqua.

Fausto Iob, come detto, è il custode dell’orso bruno ospitato a San Romedio, quindi una figura molto nota non solo in Val di Non ma in tutto il Trentino.