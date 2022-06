Nel lago di Santa Giustina trovato il cadavere di un uomo: è il sessantenne scomparso venerdì

CLES. Il corpo di un uomo è stato ritrovato, questo pomeriggio, nel lago di Santa Giustina. Si tratta di un sessantenne della zona; sono in corso le indagini dei carabinieri di Cles per risalire alle cause del decesso e finora nessuna ipotesi viene esclusa dalle forze dell’ordine, compresa quella di un malore subito dall’uomo mentre stava svolgendo alcuni lavori nel bosco intorno al lago che poi sarebbe finito in acqua.

I familiari hanno riconosciuto il corpo. Il sessantenne era scomparso venerdì e così erano partite le ricerche (qui una foto di archivio). Nella zona sarebbe stata trovata anche l’auto di servizio.