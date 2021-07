Regione, è Fugatti il nuovo presidente

TRENTO. La Regione Trentino Alto Adige ha un nuovo presidente per la seconda metà della legislatura: è il leghista Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, che raccoglie il testimone da Arno Kompatscher che ha guidato l'ente per la prima metà del mandato.

Giorgio Leonardi (Forza Italia) è stato eletto vicepresidente in rappresentanza del gruppo italiano.

Il via libera è arrivato oggi (7 luglio) in consiglio regionale con 36 voti su 60. Un cambio al vertice che arriva dopo non poche tensioni.

Prima il caso Savoi, con le offese sessiste rivolte dal consigliere leghista alle colleghe Alessia Ambrosi e Katia Rossato, “colpevoli” di aver lasciato la Lega per Fratelli d’Italia. Savoi è stato costretto a dimettersi dall’Ufficio di presidenza della Regione dopo forti pressioni delle minoranze e della Svp sulla Lega.

Ma il 26 giugno l'elezione di Fugatti era saltata per un altro caso. In aula il consigliere leghista Denis Paoli aveva attaccato l’abbigliamento della consigliera altoatesina Myriam Atz Tammerle (“Non siamo a un pigiama party”) dopo che questa aveva criticato l’assenza in aula di Fugatti.

Le minoranze avevano abbandonato l’aula per protesta e tutto è stato rinviato ad oggi. Quando l’elezione è arrivata.