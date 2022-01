Proiettile a Fugatti, Salvini: "Minacce vili”. Calderoli: “Condanna sia trasversale”

ROMA. Arriva anche dal leader della Lega Matteo Salvini la solidarietà al governatore trentino Maurizio Fugatti, destinatario di una busta con proiettile intercettata dalla questura.

"Busta con proiettile, follia. Solidarietà al presidente leghista del Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti, per le vili minacce di morte: a lui un abbraccio e l'esortazione a continuare con determinazione il proprio buon lavoro. La violenza non è mai la soluzione", scrive su Twitter Salvini.

E Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato: "Solidarietà e vicinanza all'amico Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, per questa ignobile minaccia: ho ricevuto in passato in diverse occasioni buste con proiettili o bossoli, per cui conosco bene lo sgomento e l'angoscia di fronte a tutto questo. Non sottovalutiamo mai queste minacce: auspico una condanna unanime e trasversale. Dai Maurizio, siamo tutti con te”.