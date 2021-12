Polizia, raffica di controlli: chiusi due bar a Bolzano per violazione della norma sul Green Pass rafforzato

BOLZANO. Nella giornata di ieri (16 dicembre), la Questura di Bolzano e i Commissariati distaccati, in vista delle prossime festività natalizie, hanno intensificato all’attività di controllo del territorio ottenendo una serie di risultati operativi.

Per quanto riguarda la città di Bolzano, pattuglie della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno identificato, nella sola serata di ieri 48 soggetti, di cui 18 con precedenti di Polizia, procedendo alla denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale di un cittadino guineano di 34 anni controllato in Piazza Verdi e all’allontanamento ai sensi del D.L. 14/2017, sempre da Piazza Verdi, di 4 cittadini stranieri molesti (di cui uno anche segnalato amministrativamente per la detenzione di una dose di cocaina)

Sempre nel capoluogo, la Polizia di Stato ha anche proceduto alla chiusura cautelare di due bar (in centro e a Don Bosco) in cui si sono riscontrate le violazioni alla normativa sulla certificazione rafforzata e in cui è stato constatato l’omesso controllo da parte del titolare: per entrambi gli esercizi pubblici è stata disposta la chiusura per 2 giorni.

Sul versante del contrasto all’immigrazione clandestina la Questura, su segnalazione del Commissariato di Bressanone, ha proceduto all’espulsione di un cittadino albanese di 29 anni, pluripregiudicato per una serie di reati contro il patrimonio e contro la persona (tra cui anche maltrattamenti in famiglia) tutti commessi a Bressanone: ieri il soggetto è stato rimpatriato, da personale della Questura, in Albania.