Il vento scoperchia la chiesa di Luserna

TRENTO. Le forti raffiche di vento che da ieri (31 gennaio) soffiano sul Trentino hanno parzialmente scoperchiato oggi pomeriggio (1 febbraio) la chiesa di Luserna.

Le lamiere del tetto sono state deformate e sfondate.

L’allerta attorno alle 14, quando in paese si sono sentiti dei rumori provenire proprio dalla chiesa.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco della zona, da Luserna, Lavarone e dalla Vigolana, che con la piattaforma

sono saliti sul tetto per mettere in sicurezza il tetto. I vigili del fuoco di Pergine sono arrivati in supporto con l’autoscala.

Le operazioni sono state rese difficoltose dalle forti raffiche di vento che sono proseguite nel pomeriggio.