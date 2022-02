«Per l’elettrocardiogramma urgente mi hanno dato l’appuntamento dopo oltre un mese»

TRENTO. Ora che l’emergenza Covid sta fortunatamente ripiegando, anche se la pandemia non è certamente finita, ecco che si torna a parlare di tempi d’attesa delle restanti prestazioni sanitarie.

Non c’è dubbio che l’Azienda sanitaria trentina e tutto il suo personale abbiano trascorso due anni molto difficili, che si vanno ad aggiungere ai già cronici problemi di personale che spesso non permettono di poter rispettare le tempistiche sugli esami clinici.

Se da una parte gli sforzi dell’Azienda sanitaria sono evidenti, dall’altra le proteste e le segnalazioni per esami importanti che non riescono ad essere fatti in tempo sono altrettanto numerose.

Alessandro ha contattato “Dillo al Trentino” attraverso un messaggio in direct alla nostra pagina Facebook, per raccontare la sua esperienza per la prenotazione di un elettrocardiogramma dinamico Holter.

Ecco cosa ci ha scritto Alessandro: «Buongiorno, volevo raccontarvi la mia esperienza dopo avere letto l’articolo di Lara che si lamentava dei ritardi nella sanità pubblica per la prenotazione di una risonanza magnetica per il figlio.

Io dovevo prenotare un Ecg Holter perché soffro di problemi al cuore, ovviamente con ricetta Rao B che prevede che l’esame venga effettuato entro massimo 10 giorni... Sicuro!! Mi hanno dato appuntamento dopo più di un mese.

Ovviamente sono andato a pagamento in farmacia, il giorno dopo già avevo l'appuntamento per farlo. Una situazione francamente imbarazzante.

E il cuore non è un ginocchio, ovviamente con tutto il rispetto per qualsiasi malanno che si possa avere al ginocchio», conclude Alessandro.

Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.