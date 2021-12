Partita la “maratona vaccinale”: l’hub di Lavis aperto 24 ore su 24

TRENTO. E’ partita questa mattina (4 dicembre) alle 6 la maratona vaccinale trentina. Con delle novità rispetto agli orari di apertura dei vari punti. La più importante e impattante riguarda l’hub di Lavis che resterà aperto 24 ore su 24.

E sarà inoltre possibile presentarsi (in qualsiasi punto predisposto) dopo le 14 per essere vaccinati anche senza prenotazione.

Ecco tutte le indicazioni pratiche necessarie per partecipare alla maratona e ricevere la prima dose (3mila quelle prenotate fino ad ora) o la terza (50mila gli appuntamenti già fissati)

Come prenotare Basta collegarsi al Cup online.

Chi può prenotare? Tutti gli over 18 possono prenotare la dose «booster» di richiamo (terza dose). Tutti gli over 12 che non hanno ancora cominciato il ciclo vaccinale possono prenotare prima e seconda dose. Chi ha già un appuntamento fissato dopo l’8 dicembre può anticipare la terza dose senza disdire il vecchio appuntamento (attraverso la card «anticipo dose booster») Per prenotare devono essere trascorsi cinque mesi (150 giorni) dall’ultima somministrazione.

Dove ci si può vaccinare? dodici centri vaccinali Apss, sei ospedali (punti prelievo), il nuovo hub vaccinale di Lavis, sei Rsa, la sala della Cooperazione Trento

Quando? I centri vaccinali sono aperti dalle 6 alle 24 su prenotazione tranne Lavis che è operativo sulle 24 ore.

Ogni giorno dopo le ore 18 verranno comunicati gli orari di accesso libero per la giornata successiva.

Oggi, sabato 4 dicembre sarà possibile accedere senza appuntamento nei seguenti centri: dalle 14 alle ore 18 a Sèn Jan, Tonadico e Malé; dalle ore 14 alle ore 21 a Rovereto, Pergine, Cavalese, Mezzolombardo e Cles; dalle ore 14 alle ore 24 a Borgo Valsugana, Tione e Trento San Vincenzo. Il Centro di Lavis sarà operativo H24.