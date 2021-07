Paccher: «Favorevole a reintrodurre leva obbligatoria

TRENTO. "Personalmente sarei favorevole a reintrodurre la leva obbligatoria". Lo ha detto - a quanto riporta una nota - il vicepresidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Roberto Paccher, in occasione di una visita istituzionale del comandante delle Truppe alpine, generale Claudio Berto, al Palazzo della Regione di Trento.

L'incontro è stato organizzato in vista dell'imminente conclusione del servizio del generale, prevista per il prossimo settembre.

"Sono convinto che la proposta avanzata un paio di anni fa dall'Associazione nazionale alpini (Ana) di introdurre, anche per un periodo più breve, una forma di servizio civile, militare, nei pronto soccorso o nel pronto intervento e protezione civile sarebbe utile per tanti ragazzi e ragazze", ha aggiunto Paccher, intervenendo sulla mancanza di ricambio generazionale nel settore.

In Trentino Alto Adige sono presenti attualmente circa tremila militari. Durante l'incontro Berto si è congedato affermando che "questa regione è un paradiso terrestre", e rilevando come non dimenticherà facilmente i "cinque anni trascorsi in questi fantastici luoghi".