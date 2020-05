Orso M49, l'inserimento nell'area del Casteller durerà settimane

TRENTO. Prosegue come da programma l'inserimento progressivo dell'orso M49 nell'area faunistica del Casteller, in Trentino, sotto la supervisione di personale tecnico del Servizio foreste e fauna e veterinario dell'Azienda provinciale per il servizio sanitario.

La Provincia di Trento riferisce che il personale impiegato nell'operazione, esperto in grandi carnivori, è in contatto anche con altri tecnici europei, tra cui il veterinario croato Djuro Huber e il veterinario tedesco Frank Goeritz.

Il processo di adattamento al nuovo ambiente durerà diverse settimane, durante le quali, su espressa indicazione veterinaria, il plantigrado sarà accudito da un numero limitatissimo di persone. Al momento, l'orso si alimenta regolarmente (soprattutto mais e frutta) e tende a trascorrere la maggior parte delle ore riposando all'interno della tana, accedendo comunque con regolarità anche all'area all'aperto.