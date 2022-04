Nuovo direttore per Trentino Emergenza: è Andrea Ventura

TRENTO. Andrea Ventura, 43 anni, è il nuovo direttore dell’Unità operativa Trentino Emergenza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

L’incarico, che avrà durata quinquennale a partire dal 15 aprile, gli è stato conferito dal direttore generale facente funzioni Antonio Ferro.

Il professionista, specialista in anestesia e rianimazione, è stato scelto in seguito all’esito del colloquio selettivo che, insieme al curriculum professionale e alle competenze maturate, gli hanno valso il giudizio di ottimo nella graduatoria di merito.

Andrea Ventura è nato a Ravenna nel 1979. Si è laureato nel 2005 in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Ferrara dove, nel 2009, ha conseguito la specializzazione in anestesia e rianimazione.

Ventura, attuale direttore facente funzioni di Trentino Emergenza, lavora da più di dodici anni in Apss dove ha ricoperto vari ruoli di responsabilità.

Il professionista è stato dapprima titolare dell’incarico di alta specializzazione «Tecnologie nell'emergenza ospedaliera» dell'Unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento e successivamente della struttura semplice «Coordinamento della centrale 116117 e del soccorso extra-ospedaliero 118» dell’Unità operativa Trentino Emergenza.