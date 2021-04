“Dog Eco Day”, a Cavareno scatta la raccolta dei bisogni dei cani. Adulti e ragazzini in azione con pale e rastrelli

CAVARENO. “Dog Eco Day”: un successo più per l'idea al servizio alla comunità che per la partecipazione. Alla base della proposta c'era la necessità davanti agli occhi di tutti, di pulire le aree verdi del paese dagli escrementi dei cani che erano riemersi numerosi dopo lo scioglimento della neve.

Con la bella stagione i parchi tornano ad essere frequentati, i bambini si riappropriano delle aree verdi e quelle “presenze” iniziavano ad essere un problema. Mauro Larcher racconta: “Abbiamo da poco ricostruito l’associazione “Free Dogs & Cats” e per la vicinanza al mondo animale i residenti ci hanno fatto punto di riferimento delle loro lamentele: allora in collaborazione col Comune abbiamo organizzato la prima edizione di “Dog Eco Day”.

Armati di pala e rastrello, ma essendo in Val di Non, non poteva mancare nemmeno in questo caso un richiamo alla produzione principe della valle: le mele. Così un gruppo di ragazzini ha costruito un carretto fatto con un carrello al quale hanno legato una cassette delle mele: l'hanno battezzato “merdinator 3000” e insieme al gruppo degli adulti sono partiti alla raccolta di quanto abbandonato durante l’inverno. L'impegno è stato notevole, alla pari del risultato.

“Abbiamo ripulito il sentiero Margherita ed i due parchi di Cavareno con la fortuna di una buona giornata – prosegue Larcher – dopo che domenica scorsa avevamo dovuto annullare tutto causa pioggia. E’ nostra intenzione ripetere questo evento e a breve organizzeremo anche la Giornata ecologica. Questa iniziativa vuole rappresentare il nostro senso civico”.

Originale anche lo slogan che avete dato a questa giornata: “Raccogli sempre! Non diventare come ciò che lasci”!