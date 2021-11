A Dermulo vanno in scena i «furbetti dello svincolo»

DERMULO. I problemi di traffico sulle nostre strade non li scopriamo certo oggi. Soprattutto nelle ore di punta del primo mattino e del tardo pomeriggio, certi svincoli rallentano la circolazione fino a creare lunghe code.

Troppe macchine e spesso strade strette, una somma di fattori che in una zona di montagna come il Trentino penalizza non poco.

Ma siamo sicuri che sia sempre “colpa” delle strade e di chi le gestisce (cioè la Provincia o i Comuni) e non invece del mancato buonsenso di chi quelle strade le percorre?

La domanda se la pone Andrea, che ha scritto un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook per porre l’attenzione su quanto accade a Dermulo, all’altezza del doppio svincolo che unisce la strada dell’Alta Anaunia con la Ss 43.

Uno svincolo con una doppia intersecazione, proprio per permettere a chi gira verso Cles di usare il primo bivio e a chi invece deve andare a sud in direzione Trento di usare il secondo bivio.

Attenzione: non ci sono divieti ad usare quel doppio bivio in maniera diversa, è solo una questione di buonsenso. Ma quel buonsenso a volte non viene usato e le code si moltiplicano, così come i tempi di percorrenza per uscire dallo svincolo.

Scrive Andrea: «Buongiorno, nella zona dello svincolo di Dermulo le code sono quasi sempre costanti. Purtroppo c’è da segnalare che ci sono sempre i furbi che per saltare la fila escono al primo svincolo a destra, scendendo dalla strada dell’Alta Anaunia, e invece di svoltare verso Cles rientrano sulla strada principale svoltando a sinistra.

Ma così facendo fanno ritardare ancora di più i tempi di percorrenza a chi segue la strada normale, e così facendo allungano i tempi anche di chi deve svoltare a destra verso Cles».

A questo punto, la proposta. «Perché al secondo svincolo non viene messo un divieto di svolta a sinistra con direzione obbligatoria verso Cles? Così facendo si eliminerebbero i comportamenti furbeschi e il traffico diventerebbe subito molto più scorrevole».

