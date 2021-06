Niente tampone per chi varca il Brennero e rientra a casa nel giro di 24 ore

TRENTO. Niente tampone o quarantena in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio, abitazione e viceversa nel caso di permanenza in località nazionale con rientro all'estero. Lo prevede una ordinanza, riferita agli spostamenti transfrontalieri, firmata ieri dal ministro della salute.

L'ordinanza, valida fino al 30 luglio, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome Trento e Bolzano.