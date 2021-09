Nasconde per un anno la salma della mamma defunta in cantina per intascare la pensione

BOLZANO. Per oltre un anno ha tenuto la salma di sua madre nascosta in cantina, senza comunicare il decesso, per continuare a incassare la pensione e l'assegno di cura.

Il caso, scoperto dall'ufficio migranti della polizia austriaca, è avvenuto in Tirolo.

L'autopsia - riferisce l'agenzia Apa - esclude una morte violenta della donna di 89 anni, che probabilmente è deceduta nel giugno del 2020.

Il figlio 66enne è reo confesso, non potendo negare l'evidenza dei fatti.