Morto sei giorni dopo lo schianto di Zambana

TRENTO. E' morto 6 giorni dopo l'incidente Guido Casarotto, il quarantenne di Campo d'Oro, in provincia di Padova, rimasto ferito nel gravissimo incidente di lunedì scorso a Zambana, sulla provinciale 235. La famiglia della vittima, in un estremo gesto di generosità, da deciso di donare gli organi ed ha dunque autorizzato i medici all'espianto.

Casarotto, dipendente di una azienda farmaceutica specializzata in veterinaria, era in Trentino per fare visita a degli allevamenti, a bordo di una Fiat Tipo che lunedì mattina verso le 9 mentre viaggiava in direzione sud si è scontrata, per cause ancora da accertare, con la Mercedes Classe A diretta a nord e guidata da Christian Loner, 41enne di Lavis, tuttora ricoverato in condizioni gravissime al Santa Chiara.

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE SUL TRENTINO