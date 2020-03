Morte due anziane alla Rsa di Pergine: erano entrambe positive al Coronavirus

TRENTO. Due donne entrambe positive al Coronavirus sono morte nel pomeriggio di ieri nella Rsa di Pergine: una di 97 anni, che aveva già patologie molto gravi tali da portare al decesso, e una di 89 anni, che stava bene e non aveva complicazioni respiratorie ma è spirata all'improvviso nel pomeriggio: in questo caso non si esclude l'infarto.

Lo conferma al "Trentino" il medico Diego Pintarelli, presidente dell'Apsp Santo Spirito Fondazione Montel, che gestisce la Rsa: "Le signore erano nello stanzone dove sono ricoverate 9 persone positive; ce n'è poi uno che ospita altre persone in attesa dei referti da tampone, mentre un terzo in fase di allestimento sarà riservato alle persone che presentano solo i sintomi (il tampone sarà fatto nelle prossime ore)". Nella Rsa si iniziano a registrare casi di personale positivo: almeno 4, fra oss e infermieri.