Monte Peller, scivola nel dirupo: ferita 56enne

TRENTO. Intervento dell’elisoccorso nel primo pomeriggio di ieri (22 novembre) sul monte Peller per soccorrere una donna in difficoltà. Un allarme da codice rosso ma fortunatamente le conseguenze fisiche per l’infortunata sono state “limitate” ad una frattura alla gamba. E dopo il recupero è stata portata al pronto soccorso di Cles dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti e le verifiche sanitarie del caso.

Erano da poco passate le 14 di ieri quando la richiesta d’aiuto è arrivata alla centrale unica dell’emergenza, il 112. Richiesta d’aiuto per una donna di 56 anni che durante un’escursione sul Peller, ha perso l’equilibrio cadendo in un dirupo. Luogo impervio e dinamica hanno spinto a chiedere l’intervento dei sanitari e dei tecnici del soccorso alpino che hanno raggiunto la ferita. Qui un primo intervento e poi il trasporto in sicurezza fino al pronto soccorso dell’ospedale di Cles. Come detto la conseguenza della rovinosa caduta sarebbe la frattura ad una gamba.