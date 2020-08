Montagna, la moto si schianta contro il muro: un morto

BOLZANO. Grave incidente stradale questa mattina in Bassa Atesina, sulla strada statale 48, che da Ora porta a Montagna. Per cause ancora da chiarire, una moto è finita contro un muro.

Sulla due ruote viaggiava una coppia, marito e moglie. L'uomo, alla guida del mezzo, ha perso la vita. La donna, invece, ha riportato ferite di media gravità.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites, l'ambulanza di soccorso, i vigili del fuoco della zona ed i carabinieri.