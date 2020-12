Minaccia il fidanzato con un coltello, denunciata ragazza

PREDOI. Ben sei carabinieri sono dovuti intervenire a Predoi presso l'abitazione di un diciannovenne dove era in corso una lite. Una fidanzata stava minacciando il proprio fidanzato con un grosso coltello da cucina con la lama di 22 centimetri.

Riappacificati gli animi, i carabinieri hanno denunciato la ragazza, una diciottenne, per il reato di minaccia grave. In casa c'erano quattro persone, peraltro non conviventi, tutte in grave stato di ubriachezza. Sono stati tutti e quattro sanzionati sia per l'ubriachezza che per la violazione delle prescrizioni anti Covid.