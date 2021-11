Milano-Cortina, Fugatti: «I Giochi sono determinanti per il Trentino»

TRENTO. "Sappiamo quanto le Olimpiadi invernali 2026 saranno determinanti per il Trentino: per le numerose discipline previste sul nostro territorio, ma soprattutto in un'ottica di crescita economica per tutto il contesto trentino".

Così - riporta una nota - il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in occasione della costituzione a Roma della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, che si occuperà delle opere collegate ai giochi invernali.

"Adesso inizia la partita, e i territori devono saperla interpretare da protagonisti, mettendo a frutto l'impegno speso in questi anni di preparazione e puntando a realizzare quegli interventi concreti ed indispensabili per rendere il nostro Paese all'altezza della sfida, gettando al tempo stesso nuove fondamenta su cui costruire ripresa e fiducia", ha aggiunto Fugatti.