Merano, ragazzina pestata in strada da una 13enne

MERANO. Brutale aggressione ai danni di una ragazzina meranese da parte di una tredicenne che aveva conosciuto mesi prima e che l’aveva denigrata in una chat. Le due teenager si erano messe d’accordo per chiarirsi pacificamente davanti al McDonald's, in via Roma, verso le 18 di giovedì grasso, 24 febbraio, ma era chiaramente un tranello.

La ragazzina violenta, che sarebbe già nota alle forze dell’ordine, si è presentata con un gruppo di amici che hanno filmato e assistito all’intera scena. Se non fosse stato per l’intervento provvidenziale di un automobilista di passaggio le conseguenze del brutale pestaggio avrebbero potuto essere decisamente più gravi.

Nel video si vede e si sente bene il cittadino meranese che rimprovera duramente la 13enne, dopo averla separata dalla sua vittima.

