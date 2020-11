Maradona, il suo gol al Briamasco davanti a 5 mila spettatori

TRENTO. Dici Maradona a Trento e il pensiero corre alla sera del 5 agosto 1987. I biancazzurri, che avevano conquistato il primo scudetto della loro storia, scelsero Storo come sede del ritiro estivo. Era il Napoli di Corrado Ferlaino, Ottavio Bianchi e, ovviamente, Diego Armando Maradona.

Il Pibe de Oro c'era, deliziava i tifosi con le sue giocate "magnetiche" in allenamento e il 5 agosto indossò maglietta numero 10, fascia di capitano e non si perse nemmeno un secondo dell'amichevole contro il Trento di Grigolli e Del Favero. La marcatura a uomo a tutto campo operata dall'arcigno Giancarlo Lucchetta che, per 88 minuti, sbarrò la strada al fuoriclasse argentino.

Poi Maradona fece il... Maradona e appose anche il proprio sigillo al 3 a 1 finale, "griffato" anche da Giordano, Bagni e dall'aquilotto Capuzzo. Cinquemila spettatori sugli spalti e l'immagine di Lucchetta che "francobolla" il numero uno del calcio di tutti i tempi diventò anche una copertina del Guerin Sportivo nei mesi successivi (da un articolo di Daniele Loss).