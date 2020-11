Mondo del calcio in lutto: è morto Diego Armando Maradona

E' morto Diego Armando Maradona. L'11 novembre era stato dimesso dalla Clinica Olivos di Buenos Aires. L’ex Pibe de Oro era stato operato alla testa.

Diego Armando Maradona, riferisce il 'Clarin', sarebbe morto per una parata cardiorespiratoria mentre si trovava nella casa di Tigres, zona alla periferia dove si trovava dopo essere stato dimesso dalla clinica dov'era stato operato al cervello.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video La morte di Maradona: quando divenne cittadino napoletano "nessuno mi ha amato cosi" Al Pibe de oro era stata conferita la cittadinanza onoraria dal sindaco De Magistris. Poi diecimila lo avevano festeggiato in piazza Plebiscito. Una foto di Maradona che esulta in maglia azzurra e la scritta «Per sempre» con un simbolo del cuore in azzurro. Così il Napoli reagisce su Twitter alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. «Ciao Diego», conclude il club.

Sul posto sono poi sopraggiunte tre ambulanze. "E' successo l'inevitabile", scrive il giornale.

Una foto di Maradona che esulta in maglia azzurra e la scritta «Per sempre» con un simbolo del cuore in azzurro. Così il Napoli reagisce su Twitter alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. «Ciao Diego», conclude il club.