Picchiata e cosparsa di benzina dal compagno, il racconto del dramma al Pm

MEZZOLOMBARDO. La donna di 46 anni di Mezzolombardo, picchiata e cosparsa di benzina dal compagno di 35 anni, in mattinata è stata sentita dal pubblico ministero.

La dinamica dell'accaduto è stata parzialmente ricostruita ieri da carabinieri, dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa, spaventati dalle grida provenienti dall'appartamento dei due. La donna - soccorsa in elicottero e trasferita in stato di shock all'ospedale Santa Chiara di Trento - è stata picchiata e cosparsa di benzina dal compagno, che poi è uscito di casa, brandendo un coltello e chiedendo un accendino alle persone incontrate sul pianerottolo del condominio.

Rimangono tuttavia alcuni punti da chiarire, tra cui le ragioni della violenza e perché l'uomo risultava ferito al torace. La coppia è stata sentita litigare più volte nel corso dell'ultima settimana, tanto che i vicini si sono rivolti in più occasioni ai carabinieri. L'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio.