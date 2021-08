Miss Italia ad Andalo, stasera la prima finale regionale dopo un anno di stop: serve il Green pass

ANDALO. Oggi, (venerdì 6 agosto), alle 21.15, al Palacongressi, per organizzazione di Andalo Vacanze torna, dopo un anno di stop, la prima finale regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per il Trentino Alto Adige.

Andalo Vacanze ospita la manifestazione da oltre 10 anni e l’affluenza del pubblico non delude mai le aspettative; sono moltissimi, infatti, i turisti che approfittano delle vacanze trascorse sull’altipiano, per trascorrere una serata diversa, assistendo ad uno spettacolo di qualità,

Quest’anno l’ingresso, in osservanza delle nuove direttive sanitarie, sarà solo su prenotazione con l’obbligo di esibire il Green Pass.

Saranno 25 le ragazze, provenienti dalle varie tappe di selezione svoltesi da maggio e che, curate nel look dal Salone Pettine Magico di Gianluca Gulizia di San Michele all’Adige sfileranno in passerella, davanti ad una selezionata giuria, proponendo divertenti momenti in attesa di aggiudicarsi la corona di reginetta della serata

ed il lasciapassare alle Finali Nazionali di Miss Italia con il titolo di Miss Cinema Trentino Alto Adige.

Madrina della serata Chiara Berti, studentessa di farmacia, che nel 2015 dopo essersi aggiudicata la fascia di Miss Cinema proprio ad Andalo, ha fatto suo pure il titolo di Miss Trentino Alto Adige nella Finalissima di Bressanone arrivando nella finale televisiva in onda in prima serata su La7.

La vincitrice della serata accederà direttamente alle prefinali nazionali e formerà la squadra delle 8 finaliste della nostra regione.

Durante la serata sì valorizzerà anche il kilometro zero con la presentazione delle creazioni dei giovani allievi del Cmc, futuri stilisti in erba e con alcune esibizioni canore di giovani talenti trentini.

Novità di quest’anno al Palacongressi: in apertura di serata si svolgerà l’ultima selezione provinciale; in questo contesto spazio a 15 ragazze, non ancora qualificate, che tenteranno di aggiudicarsi il lasciapassare per la prossima finale regionale del 17 agosto a Lagundo o del 19 agosto a Fiera di Primiero. Solo 6 di loro saliranno sul podio e per loro Miss Italia continua. Quindi al Palacongressi, doppia serata, con l’ultima selezione e la prima finale regionale.