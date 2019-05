Mezzolombardo, spaccata all'Unieuro: rubata merce per migliaia di euro

LAVIS. Ammonta ad alcune migliaia di euro il valore della merce rubata nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3, all’Unieuro di Mezzolombardo. Pc, smartphone e tablet delle migliori marche.

I ladri si sono introdotti nel negozio – che si trova al primo piano del centro commerciale Braite, in via Trento – sfondando una delle vetrate: una volta entrati, pur essendosi attivato l’allarme, in una manciata di secondi hanno arraffato il bottino.

Dai primi riscontri sembrerebbe che, per giungere al piano del negozio, i malviventi abbiano utilizzato una scala di fortuna, probabilmente portata da loro e poi abbandonata lì nella fuga: l’oggetto è stato infatti ritrovato nei pressi dell’edificio e sono ora in corso accertamenti per capire se i ladri abbiano lasciato o meno tracce.

L’estrema rapidità con la quale hanno agito potrebbe significare che gli autori del furto già nei giorni scorsi potrebbero aver fatto dei sopralluoghi, fingendosi semplici clienti, in modo da calcolare bene spazi, possibili accessi e vie di fuga. Anche per questo gli investigatori stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia del centro commerciale che quelle installate in altri edifici limitrofi della zona, anche per cercare di ricostruire i particolari della fuga e in che direzione si sono poi diretti i ladri.