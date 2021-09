Lago di Garda: nuota dove è pericoloso (e vietato): bagnante salvato e multato

LAGO DI GARDA. Salvato e multato. Questo quello che è successo ad un bagnante domenica scorsa (29 agosto) nel lago di Garda.

L’uomo è stato recuperato dalla Guardia Costiera del Lago di Garda nelle acque del Golfo di Salò, sulla sponda bresciana.

È stato un frequentatore del lago a chiamare la sala operativa della Guardia Costiera domenica mattina. L'uomo aveva notato un bagnante che nuotava al centro delle acque del Golfo di Salò e quindi in una situazione di potenziale pericolo viste le numerose barche che gli navigavano attorno.

Quindi un'unità navale della Guardia Costiera ha raggiunto il punto segnalato, risultato essere sulla rotta che seguono in genere le navi da passeggeri tra Portese e l'approdo di Salò.

I militari hanno individuato il nuotatore a rischio, lo hanno recuperato e infine trasportato sulla spiaggia di Salò.

Fino a qui il salvataggio. Una volta sulla riva, i guardiacoste hanno identificato bagnante e gli hanno spiegato che aveva corso un grosso rischio avventurandosi al di fuori della zona riservata alla balneazione.

Ecco quindi la multa: 172 euro per aver nuotato in specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra.