La storia di Vincenzo: era stato dichiarato morto a Trento ma in realtà viveva come clochard a La Spezia

LA SPEZIA. Era stato dichiarato morto dal tribunale di Trento dopo che si erano perse le sue tracce fin dal 1977, ma quando si è presentato al pronto soccorso di La Spezia e le forze dell’ordine hanno iniziato ad indagare, non credevano ai loro occhi: quell’uomo era stato dichiarato morto nove anni prima.

È l’incredibile storia di Vincenzo, un uomo di 61 anni di Marsala. In Trentino Vincenzo aveva frequentato l’istituto alberghiero ed è proprio in Trentino che era sparito all’improvviso, facendo perdere le sue tracce.

Anni di trepidazione per la sua famiglia, anni di ricerche senza frutto, anni di limbo, fino all’avvio di procedimento di morte presunta e la dichiarazione del tribunale di Trento.

Ora un giudice del tribunale di La Spezia ha revocato quel procedimento.

Vincenzo negli ultimi anni viveva come clochard in Liguria, un “dimenticato” che in molti vedevano ma che nessuno conosceva. Poi il ricovero al pronto soccorso per problemi fisici, le forze dell’ordine che cercano di capire qual è la sua identità e la sua storia, e quella “morte presunta”.

Vincenzo è ancora ricoverato in ospedale a La Spezia, ma ora la sua storia è stata finalmente ricostruita e i suoi parenti possono finalmente tornare a riabbracciarlo.