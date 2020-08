La pazza discesa dal Tonale del "social-centauro"

TRENTO. Una discesa a tutto gas dal passo del Tonale. C'è chi adora farlo, come adora poi postare le sue imprese su Youtube. E' il caso di NoisyBoy, alias Luca, sedicente 22enne milanese, che vanta 200 mila iscritti e 28,5 milioni di visualizzazioni dei suoi video, realizzati con una action-cam sulle strade italiane e, in alcuni casi, trentine. Come nel video che vi proponiamo, dove viene videoraccontata una giornata tra amici delle due ruote sul Tonale.

Il filmato mostra le "evoluzioni" del protagonista, che spalanca a manetta in discesa commentando in real-time la "gita fuoriporta".

Su queste prodezze il web si divide fra chi si eccita terribilmente a guardarle e chi invece (per fortuna) mette in rilievo i rischi per sè e per gli altri che questi comportamenti alla guida causano, favorendo tra l'altro l'effetto emulazione. Per non parlare del rispetto del Codice della strada. Fra questi ultimi c'è un motociclista che si è rivolto a noi per denunciare le "bravate" di "NoisyBoy".

"Le località sono chiare, girate tutte nel Trentino e i limiti sul tachimetro della moto sono ben visibili... - ci scrive -. Vorremmo che dedicasste un articolo riguardo questa persona che spesso gira nel Trentino con la sua gente mettendo in pericolo la loro vita e la nostra che andiamo secondo le leggi in vigore del CdS. Per di più da quando hanno abbassato ulteriormente i limiti per chi conduce i motocicli e simili". Ecco fatto: lasciamo giudicare a voi.