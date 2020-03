La nutrizionista Borzaga: "Rafforzarsi con frutta e verdura"

TRENTO. Cavoli e agrumi in quantità, ma anche aglio e cipolle, che sono dei veri e propri "antibiotici naturali". La nutrizionista Barbara Borzaga, nota ai nostri lettori per i suoi consigli sull'alimentazione e il benessere, sottolinea l'importanza di seguire una "dieta varia ed equilibrata, in questo momento ancora di più".

E' importante - dice - avere "un maggiore apporto di frutta e di verdura, per potenziare le difese immunitarie". Alimenti che vanno assunti due-tre volte al giorno.

Lo spiega in questo audio.