L’anticiclone lascia il Trentino: fine settimana con precipitazioni diffuse

TRENTO. L’anticiclone africano abbandonerà il Trentino per il fine settimana portando un paio di giorni segnati dall’instabilità con la possibilità anche di importanti rovesci.

Ma, stando alle indicazione di “il meteo.it” il caldo di questi giorni tornerà a farsi sentire da lunedì con il ritorno dell’anticiclone.

Ma vediamo quali sono le previsioni di Meteotrentino per i prossimi giorni.

Domani, sabato 3 luglio, il cielo sarà in prevalenza soleggiato, con nubi alte in transito, al mattino, nel pomeriggio annuvolamenti via via più consistenti e in serata sono attese deboli precipitazioni sparse. Temperature minime e massime in aumento.

Per domenica 4 luglio inizialmente nuvoloso con deboli precipitazioni sparse, schiarite in mattinata alternate a fitti annuvolamenti con precipitazioni diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti meridionali, a tratti forti in quota, con raffiche in prossimità dei temporali.

Lunedì precipitazioni residue al mattino, in seguito ampie schiarite. Martedì e mercoledì soleggiato con temperature in aumento.