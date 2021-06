L’Alto Adige allenta le restrizioni: cade l'obbligo delle mascherine ffp2 e dal 7 giugno coprifuoco da mezzanotte

BOLZANO. La Provincia di Bolzano allenta le misure di contenimento dei contagi da Covid. Il presidente Arno Kompatscher ha firmato una nuova ordinanza - la numero 24 del 2021 - in vigore dalla mezzanotte di oggi, che, tra l'altro, restringe a pochi casi l'obbligo di indossare la mascherina ffp2 e sposta, dal 7 giugno, alla mezzanotte l'inizio del coprifuoco.

"Se riusciremo ad aumentare ancora il tasso di vaccinazione - osserva Kompatscher - saranno possibili ulteriori alleggerimenti delle misure restrittive. Nel caso in cui il trend delle ultime settimane proseguisse anche in futuro, possiamo prevedere anche il ritorno delle manifestazioni estive e festival con musica, cibo e bevande, ovviamente a condizione che i partecipanti siano in possesso del Corona-Pass".

L'ordinanza prevede un ritorno all'obbligo di indossare solo la mascherina chirurgica. Pur rimanendo fortemente consigliato l'utilizzo delle mascherine FFP2, l'obbligo vero e proprio di indossarle vale solo per i servizi alla persona, mentre anche sui mezzi pubblici sarà sufficiente la chirurgica. Decade l'obbligo di essere in possesso del Corona-Pass per accedere a biblioteche, archivi, centri giovanili e centri di formazione ed educazione permanente. Niente Corona-Pass neppure per gli ospiti di alberghi e strutture ricettive, così come per coloro che frequentano le piscine all'aperto. Nella gastronomia sono di nuovo autorizzati anche buffet, solamente rispettando rigidi protocolli di sicurezza.

Il Corona-Pass sarà ancora indispensabile per coloro che occupano più di 4 posti ad un tavolo all'interno di bar e ristoranti. Questo vale anche per le feste a margine di cerimonie civili o religiose, per le quali i partecipanti devono necessariamente essere in possesso del Corona-Pass.

La certificazione che attesta la guarigione dal Covid-19, la copertura vaccinale o un test negativo deve essere utilizzata anche per poter accedere a piscine coperte, saune e centri benessere aperti al pubblico, palestre e altri impianti sportivi al chiuso, nonché per l'utilizzo dei relativi spogliatoi, docce comprese. Il Corona-Pass viene richiesto anche per andare al cinema, a teatro o in una sala da concerti, qualora si utilizzi oltre la metà dei posti a sedere rispetto alla capienza complessiva. Lo stesso vale per partecipare a prove ed esibizioni di cori e bande musicali, così come per coloro che desiderano pernottare in ambienti comuni situati presso rifugi o altre strutture ricettive situate in zone di montagna.