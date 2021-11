Ioppi contro Biasi: “Gravi le sue affermazioni su vaccini e Green Pass”

TRENTO. "In un momento critico come questo, che vede l’aumento preoccupante dei contagi, le affermazioni del dottor Biasi, del tutto prive di evidenza scientifica ed in totale contrapposizione delle direttive emanate dal Governo, creano confusione e sconcerto tra i cittadini. Ciò è particolarmente grave, visto il ruolo che il dott. Biasi ricopre in qualità di Garante dei minori”.

E’ dura la reazione dell’Ordine dei medici di Trento dopo le affermazioni del Garante dei minori Fabio Biasi su vaccino (“Un farmaco sperimentale non privo di rischi”), Green Pass (“strumento che comporta inammissibili limitazioni all’esercizio dei diritti”) e mascherine a scuola (“discutibili”).

Affermazioni contenute in una lettera a giunta e consiglio provinciale dove il garante giudica ancora una volta eccessive le disposizioni anti contagio adottate nelle scuole.

Ecco la presa di posizione dell’Ordine dei medici. “L’Ordine, che da sempre si è speso per stimolare l’uso dei presidi individuali di protezione ed il mantenimento delle procedure per evitare i contagi, oltre che stimolare il ricorso alla vaccinazione, condanna queste prese di posizione, specie se effettuate da persone che rivestono un ruolo istituzionale, soprattutto se prive di competenze specifiche. Tutto ciò, oltre che peggiorare la tensione sociale, può provocare un aumento delle infezioni, con rischio per la salute dei soggetti più deboli, ulteriore aggravio per il nostro sistema sanitario, già provato, e aumento del rischio per gli operatori”.