Inflazione, in Trentino Alto Adige i maggiori rincari d'Italia

TRENTO. L'Istat ha reso noti i dati dell'inflazione delle regioni e delle città, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato l'ormai tradizionale classifica delle città e delle regioni più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care, Bolzano, che con un'inflazione pari a +1%, ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia media, a 318 euro. Al secondo posto Napoli, dove il rialzo dei prezzi dello 0,9% determina un aggravio annuo di spesa pari a 197 euro, terza Perugia, dove il +0,6% genera una spesa supplementare, per una famiglia tipo, pari a 143 euro.

In testa alla classifica delle regioni più costose, con un'inflazione a +0,9%, il Trentino Alto Adige che registra, per una famiglia media, un rialzo pari a 244 euro su base annua. Segue l'Umbria, dove l'incremento dei prezzi pari allo 0,4% implica un incremento del costo della vita pari a 94 euro, terza la Campania (+0,4%), con un rincaro annuo, per la famiglia tipo, di 80 euro.