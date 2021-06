Incidente sulla Valsugana, la vittima è Stefano Favaro

TRENTO. E’ Stefano Favaro, 36 anni di Castelfranco Veneto, la vittima del drammatico incidente di ieri sera sulla statale della Valsugana.

All’altezza di Barco di Levico un furgone adibito al trasporto di persone e un camion si sono scontrati frontalmente.

L’allarme è stato dato dopo le 19, sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, le forze dell’ordine e l’elisoccorso per il trasporto dei feriti. Purtroppo per Stefano Favaro non c’è stato nulla da fare.

Ferito anche un altro uomo di 38 anni.