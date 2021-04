Incidente sulla tangenziale di Trento, disagi al traffico

TRENTO. Tanti danni e molto lavoro per carrozzieri e meccanici, ma per fortuna conseguenze non troppo gravi per le persone, nell’incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 aprile, sulla tangenziale di Trento, in direzione nord.

Le conseguenze più serie per un 24enne trasportato al pronto soccorso dagli operatori del 118 mentre sono usciti senza ferite gli altri tre uomini coinvolti nell’incidente.

Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito non pochi disagi.