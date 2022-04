Incidente in A22, motociclista grave in ospedale

EGNA. Un motociclista è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano in seguito ad un tamponamento con un'auto lungo la A22, in carreggiata nord, tra San Michele all'Adige e Egna/Ora.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, anche la polizia stradale.

L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico, già intenso per il lungo fine settimana festivo, tanto che si sono formati circa 8 chilometri di coda.