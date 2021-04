Spettacolare operazione di salvataggio, nel mare del Nord, da parte della guardia costiera norvegese. Un cargo battente bandiera olandese era alla deriva, in completa balia di onde alte fino a 15 metri. Quando la nave, la Eemslift Hendrika, ha lanciato l’allarme, gli elicotteri di soccorso norvegese hanno raggiunto la nave e tratto in salvo l’equipaggio in due momenti distinti. In un primo tempo sono stati prelevati 8 dei 12 membri dell’equipaggio, lasciando 4 marinai a bordo per tentare di governare la nave. Quando quest’ultima si è ulteriormente inclinata, probabilmente per lo spostamento del carico, anche loro sono stati evacuati.