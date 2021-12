Incendio in Val Senales: fiamme e fumo nel maso Finail

SENALES. Un incendio è scoppiato, questo pomeriggio, all’interno del maso Finail in Val Senales. All'arrivo delle squadre di intervento le fiamme uscivano già dall'edificio e si sono estese in breve tempo. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario che hanno domato le fiamme. Il massiccio intervento è servito a circoscrivere l'incendio che hanno così risparmiato gli edifici vicini. Proseguono le operazioni per il completo spegnimento del rogo.

Le cause che hanno sprigionato le fiamme non sono al momento note: il Corpo Permanente di Bolzano sta svolgendo le indagini in merito. Ingenti i danni subiti dal maso.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Madonna di Senales, anche i vigili del fuoco di Monte S.Caterina, Certosa, Stava, Naturno e le forze dell'ordine