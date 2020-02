Incendio in centro a Bolzano, danneggiati due appartamenti

BOLZANO. Nell'arco di un ora l'incendio verifcatosi stamane in centro città a Bolzano è stato spento. Due appartamenti hanno registrato danni da incendio, come anche le strutture del tetto del caseggiato che è stato scoperchiato per evitare un ulteriore propagazione delle fiamme e favorire lo spegnimento di tutti i focolai ancora presenti.

L'incendio non ha causato ferimenti o vittime. Sul posto si trovano tuttora le squadre dei vigili del fuoco, il vice sindaco Luis Walcher, la polizia municipale, i carabinieri, la Croce bianca, la Seab, l'ufficio Tutela Ambiente del Comune di Bolzano.