Bolzano, colonna di fumo in via Portici, fiamme all'interno di un camino

BOLZANO. Allarme incendio questa mattina in centro a Bolzano. Le fiamme si sono sprigionate all'interno di un camino di un'abitazione di via Portici.

Il fumo sprigionato è stato notato non solo in centro storico, ma in diverse altre zone della città.



















L'incendio attualmente risulta sotto controllo. «Il rogo - ha spiegato Francesca Monti del corpo permanente dei vigili del fuoco - è partito da un appartamento. Nella mansarda le fiamme sono state velocemente spente, ma purtroppo nel frattempo l'incendio si era propagato sul tetto».

Incendio questa mattina poco dopo le ore 9 sul tetto di un'abitazione di via Portici a Bolzano. A prendere fuoco un camino. Tanto fumo sprigionato

Sul posto sono intervenuti una cinquantina di pompieri, come anche vigili urbani e carabinieri.

I vigili del fuoco stanno lavorando con gli idranti sui tetti per domare il rogo. Alta e densa la colonna di fumo che si leva verso il cielo, come mostra questo video realizzato da breve distanza.