In Trentino torna il freddo. E anche la neve

TRENTO. Dopo giorni con temperatura da primavera inoltrata con le magliette che hanno preso il posto dei cappotti, torna il freddo. Un cambiamento meteo annunciato che si farà sentire da domani 6 aprile. E con gelate notturne. E pure la neve.

Ma vediamo le previsioni di Meteotrentino per i prossimi giorni.

Martedì 6 aprile: irregolarmente nuvoloso; al mattino saranno probabili anche alcune deboli precipitazioni sparse con limite delle nevicate che mediamente si collocherà fra 800 e 1200 metri. Temperature minime e massime in graduale e sensibile calo. Venti moderati settentrionali in quota con raffiche di föhn nelle valli.

Mercoledì 7 aprile: nuvolosità irregolare in progressivo miglioramento e con prevalenza di tratti soleggiati. Temperature sotto le medie del periodo con minime e massime in ulteriore calo. L’indicazione a Trento è di una minima a meno 2, meno 3 e le massime non dovrebbero superare i 13 gradi. Venti perlopiù moderati dai quadranti settentrionali con possibili raffiche residue di föhn in alcune valli.

Giovedì 8 aprile: sereno o poco nuvoloso con probabili gelate a quote medio-basse, anche nei fondovalle. Venerdì irregolarmente nuvoloso con prevalenza di tratti soleggiati e temperature in graduale ripresa.

Sabato irregolarmente nuvoloso con possibile moderato peggioramento in serata.