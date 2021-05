In Trentino sono 10 le spiagge da Bandiera blu

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Guanzate (Como) una vera e propria fabbrica di produzione del falso, in grado di immettere sul mercato decine di migliaia di pezzi di ricambio per autoveicoli contraffatti e marchiati Iveco. All'interno di un capannone sono stati sequestrati 980 pezzi di ricambi (frizioni e filtri d'aria), 84.000 confezioni ed adesivi contraffatti, 3.000 pezzi di ricambi automobilistici "vergini", 6 macchinari per la stampa e per il confezionamento, 28 cliché, 13 quadri per stampe, nonché documentazione amministrativa utile alla ricostruzione della filiera commerciale, per un valore commerciale pari ad oltre un milione di euro.