In Trentino contributi a fondo perduto per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi

TRENTO. Le misure a sostegno delle imprese che punta a mettere in campo la Provincia sono state illustrate dal presidente Maurizio Fugatti in conferenza stampa oggi, 16 aprile 2020.

"Vogliamo fare interventi a fondo perduto a favore di piccole imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi per consentire la prosecuzione dell'attività interrotta per responsabilità non loro".

"Saranno poi previsti incentivi alle aziende per gli investimenti necessari a mettere in sicurezza sanitaria i locali dove svolgono la propria attività, in funzione della ripresa".

"Un'ulteriore misura di incentivo sarà la creazione di reti d'impresa e consorzi o l'acquisizione di aziende in difficoltà economica a seguito del Covid".

"Verrà infine rifinanziato e raddoppiato il plafond bancario per l'anticipo di liquidità alle imprese: la ricerca c'è stata e vogliamo rispondere, in collaborazione con gli istituti bancari".